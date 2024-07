Ligue 1 : Quels sont les clubs qui montent en L1 en 2024 ?

Arnaud De Kanel

L'heure de la reprise approche pour les clubs de Ligue 1. Comme lors de la saison précédente, le championnat de France comptera 18 équipes et pour l'exercice à venir, il accueille trois nouveaux pensionnaires. Avec les relégations en Ligue 1 de Clermont, Lorient et Metz, l'AJ Auxerre, le SCO Angers et l'ASSE en profitent pour effectuer leur retour dans l'élite.

Alors que saison 2024/2025 de Ligue 1 débutera le dimanche 18 août, les clubs sont déjà de retour à l'entrainement. Beaucoup de choses vont changer cette saison à commencer par le nom du championnat de France puisque la Ligue 1 Uber Eats devient la Ligue 1 McDonald. Le diffuseur, qui n'a d'ailleurs toujours pas été trouvé, va également changer. D'un point de vue sportif, cette saison marque le retour de trois clubs en Ligue 1.

1/ AJ Auxerre

Le premier à avoir validé son retour n'est autre que l'AJ Auxerre. Champions de Ligue 2 pour la deuxième fois de leur histoire, les Bourguignons disputeront la 32ème saison de Ligue 1 de leur histoire. Christophe Pélissier sera aux commandes et il pourra s'appuyer sur la vedette locale, Gauthier Hein. L'AJ Auxerre évoluera à l’Abbé-Deschamps, une enceinte qui peut accueillir 18 500 personnes et qui a pour habitude d'être remplie. Le club bourguignon a marqué le football français de son empreinte avec des personnages comme Guy Roux mais également grâce à ses résultats comme en 1996, année du doublé Coupe-Championnat.

2/ SCO Angers

Deuxième club promu sans passer par les barrages, le SCO Angers fait son retour en Ligue 1 grâce à sa deuxième place en Ligue 2. Alexandre Dujeux a réussi son pari et il a donc été conforté à son poste d'entraineur. Comme pour l'AJ Auxerre, les Angevins n'auront eu besoin que d'une saison pour revenir dans l'élite. Le Stade Raymond Kopa accueillera les rencontres. Pour cette 31ème saison en Ligue 1, l'objectif sera bien évidemment le maintien.

3/ ASSE