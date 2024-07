Ligue 1 : Quel club a le plus gros palmarès ?

Arnaud De Kanel

Dans le panorama du football français, un nom brille plus intensément que tous les autres : le PSG. Avec une armoire à trophées débordant de titres, le club de la capitale s'est imposé comme le club le plus titré de l'histoire du football français malgré sin jeune âge.

Depuis sa fondation en 1970, le PSG a connu une ascension fulgurante, devenant rapidement un pilier du football français. Et l'arrivée du Qatar il y a 13 ans a permis de garnir la salle des trophées.



50 titres pour le PSG

Les années 80 ont marqué le début de leur domination, avec la victoire en Coupe de France en 1982, suivie de leur premier titre de champion de France en 1986. Cependant, c'est au cours des deux dernières décennies que le club parisien a véritablement pris son envol, accumulant une série de titres impressionnants. Sous l'impulsion de propriétaires qatariens depuis 2011, le PSG a investi massivement dans le recrutement de talents de classe mondiale, transformant l'équipe en une force redoutable sur la scène nationale et internationale. Des joueurs comme Zlatan Ibrahimović, Edinson Cavani, Neymar, et Kylian Mbappé ont non seulement apporté des compétences techniques et des buts spectaculaires, mais ont également incarné la nouvelle ambition du club : régner sur le football français et s'imposer en Europe. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. À ce jour, le PSG a remporté 12 titres de champion de France, 15 Coupes de France, 9 Coupes de la Ligue, 1 Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe, 1 Coupe Intertoto, 1 Championnat de D2 et 12 Trophées des Champions. Chaque saison, le club continue de pulvériser des records, que ce soit en termes de points accumulés, de victoires consécutives ou de buts marqués. Le PSG compte désormais 50 titres et reste donc le club français le plus titré.

Le Top 5 des clubs français les plus titrés

1- PSG (50 titres)

2- OM (28 titres)

3- ASSE (25 titres)

- OL (25 titres)

5- AS Monaco (19 titres)