Ligue 1 : Comment s’appelait l’Olympique de Marseille avant ?

En faisant partie des plus vieux clubs de l'histoire de France, l'Olympique de Marseille est aussi un de ceux qui ont connu le plus de succès. En effet la création du club date de 1897 et s'il a rapidement pris le nom que l'on connaît aujourd'hui, il a une histoire riche depuis les débuts du football en France. Le club faisait partie des participants lors de la première édition du championnat de France en 1932-1933.

Avant de devenir l'un des clubs les plus réputés de nos jours, l'OM a mis du temps avant de connaître véritablement les origines de son histoire. En effet il était difficile d'estimer exactement la date de fondation du club et ce n'est qu'en 2011 que l'on désigne la date du 14 août 1897. Il faudra attendre seulement quelques années avant de connaître le nom d'Olympique de Marseille.

Naissance du FC Marseille

Comme c'est le cas pour pas mal de clubs à l'époque, l'OM adopte le nom de Football Club de Marseille à ses débuts en 1897. Présent parmi les premiers clubs français à connaître le succès, il adopte un maillot noir avec une étoile mauve, loin des couleurs d'aujourd'hui. La devise "Droit au but" est présente depuis les origines du club. D'ailleurs, il prend le nom d'Olympique à partir de 1900, seulement 3 ans après sa création.

Un autre nom l'espace d'une saison

Si l'Olympique de Marseille s'appelle ainsi depuis plus d'un siècle, il a tout de même connu une saison en tant qu'Olympique Etoile Bleue (OEB). A l'époque le club fusionne avec le Stade Etoile Bleue, autre club marseillais, seulement lors de la saison 1904-1905. A l'époque, les Marseillais sont parmi les meilleurs clubs du pays et sa domination n'est un secret pour personne. Il faudra tout de même attendre 1937 pour l'inauguration du Stade Vélodrome.