Le PSG s’est assis sur 25M€ !

Ce mercredi, le PSG reprend du service avec son premier match amical de la pré-saison. Les hommes de Luis Enrique affrontent Sturm Graz en Autriche en fin d'après-midi (18h30). Contrairement à l'été précédent, Paris n'a pas disputé de tournée estivale.

Le PSG est de retour. Si ce lundi, tous les derniers internationaux n’ayant pas encore repris l’entraînement étaient de retour au Campus à Poissy, le groupe mené par Luis Enrique va disputer son premier match amical de la saison 2024-2025 ce mercredi. A 18h30 ce mercredi, Paris affronte Sturm Graz en Autriche, dans une rencontre qui devrait permettre au coach espagnol et à son staff de juger les états de forme de chacun.

Deux matchs de préparation pour le PSG

Dans la foulée de cette rencontre, le PSG s’envolera pour Leipzig en Allemagne, afin de disputer son second et dernier match amical de la pré-saison face au RB Leipzig. Une rencontre amicale face à un adversaire relevé donc, avant de directement lancer la saison de Ligue 1 dès le vendredi 16 août sur la pelouse du Havre. Ainsi, le club de la capitale n’aura ni participé à une tournée estivale, ni au Trophée des Champions, qui à l’instar de l’été précédent, a été reporté à plus tard dans la saison…

Un manque à gagner de 25M€

L’an passé, le PSG s’était rendu au Japon et en Corée du Sud. Un déplacement important, qui avait également permis au club de la capitale de développer un peu plus le côté marketing de sa marque à l’international. Cependant, comme le souligne l’Equipe, ces nombreux déplacements d’avant-saison peuvent être fatigants, et ainsi, les joueurs vont pouvoir rester tranquille avec « seulement » deux matchs de préparation. Toutefois, le quotidien sportif révèle qu’en prenant part à cette tournée estivale au Japon et en Corée du Sud, le PSG avait récupéré 25M€ dans ses comptes. Pour rappel, pour cet été, les dirigeants parisiens ont décidé de renoncer à leur tournée estivale qui aurait du avoir lieu en Chine.