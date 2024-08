Mbappé d’accord pour retourner à Paris, il l’annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé aurait aimé participer aux Jeux Olympiques de Paris. Malheureusement pour lui, le Real Madrid a décidé de le conserver afin de préparer la prochaine saison. Président de la Fédération française de football, Philippe Diallo s'est prononcé sur cette absence, alors que l'équipe de France vient tout juste de se qualifier pour la finale olympique.

Thierry Henry a dû bricoler pour bâtir une équipe compétitive pour ces JO. Pari réussi puisque l’équipe de France olympique, aidée par Alexandre Lacazette et Jean-Philippe Mateta, est parvenue à se qualifier pour la finale du tournoi. Les Bleus affronteront l’Espagne ce vendredi pour une revanche du dernier Euro. Présent au micro de RMC ce mardi, Philippe Diallo a salué la performance de Thierry Henry, qui aurait aimé compter sur Kylian Mbappé.

Diallo se prononce sur l'absence de Mbappé

Le président de la FFF l’assure, Mbappé espérait plus que tout participer à ce tournoi. « Il aurait aimé participer à ce tournoi olympique. Ça n’a pas été possible parce que le Real Madrid n’a pas souhaité le libérer mais je sais qu’il est passionné par les Jeux Olympiques, par tout ce qu’il se passe autour du football. Je suis sur que de là où il est il regarde ça avec passion et envie » a confié Diallo.

Le Real Madrid a eu gain de cause

Mais comme l’avait laissé entendre Mbappé, il n’avait pas son destin entre les mains. « Ce n'est pas une situation qui dépend de moi. Les JO en France, c'est très important. Il faut réfléchir en tant qu'adulte et trouver la meilleure solution pour toutes les parties. Quoi qu'il arrive, je serai heureux. Bien sûr, ce serait un rêve éveillé de jouer les JO, mais si je ne les joue pas, les JO de Paris, ça reste les JO de Paris, un événement tellement important et qui dépasse le stade de ma présence ou non. Ce sera une fête extraordinaire et j'espère que tout le monde montrera au monde entier que la France est un pays de sport et qu'on sait accueillir le monde dans les meilleures conditions» avait prévenu le champion du monde 2018.