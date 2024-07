Le fils de Zidane va imiter Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Elyaz Zidane va tenter de marcher sur les pas de Kylian Mbappé. Le plus jeune des fils de Zizou a été convoqué par Bernard Diomède pour participer à l'Euro des moins de 19 ans. Une compétition que les Bleuets n'ont plus remporté depuis 2016 et la génération des Mbappé, Marcus Thuram ou encore Ludovic Blas.

Sélectionneur des U-19, Bernard Diomède a dévoilé la liste définitive pour l’Euro 2024. Dans celle-ci, on y trouve quelques pépites de Ligue 1 comme Seny Mayulu, le jeune milieu de terrain du PSG lancé par Luis Enrique cette saison, ou encore Eli Junior Kroupi, la pépite du FC Lorient. Un nom familier apparaît aussi, celui de Zidane.

Le fils de Zizou convoqué en équipe de France

Elyaz Zidane, le plus jeune fils de Zizou, a aussi été sélectionné. Le défenseur du Bétis Séville, qui possède également la nationalité espagnole, participera à cette compétition et tentera d’imiter un certain Kylian Mbappé, vainqueur de cette compétition en 2016.

Mbappé avait remporté ce trophée

Alors jeune espoir de l’AS Monaco, Kylian Mbappé s’était révélé aux yeux du monde en compagnie de Marcus Thuram, Amine Harit, Ludovic Blas ou encore Jean-Kevin Augustin. Aux Bleuets de jouer et de faire oublier l’élimination des Bleus chez les A. Opposés à la Turquie ce mardi, ils défieront ensuite le Danemark et l’Espagne.