Franck Haise ne va pas à l’OM et s’explique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant de mettre la main sur Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille avait activé plusieurs pistes pour son banc de touche. Le profil de Franck Haise était notamment apprécié en interne, mais le désormais ex-technicien du RC Lens a finalement opté pour l’OGC Nice. Interrogé par L’Equipe, il s’en explique.

L’OM a frappé fort pour son nouvel entraîneur avec Roberto De Zerbi. Alors que le dossier avait été à peine ouvert par Pablo Longoria, ne croyant pas en ses chances compte tenu de la cote de l’Italien et des pistes dont il disposait, Roberto De Zerbi a signé pour trois ans et sera sur le banc du Vélodrome à la reprise. D’autres profils étaient étudiés avant cette arrivée, Paulo Fonseca, Sergio Conceiçao et Franck Haise ayant notamment été annoncés sur les tablettes phocéennes. Le dernier cité a bien quitté le RC Lens afin de rejoindre le sud de la France, mais pour rallier l’OGC Nice. Un choix logique à ses yeux.

Transferts - OM : Clash avec Aubameyang, que doit faire Longoria ? https://t.co/LRfnSMc8Qx pic.twitter.com/8BupY1b3oq — le10sport (@le10sport) July 16, 2024

« Ç'a très vite été clair »

« Ç'a très vite été clair. Quand un club vous fait une proposition et que vous sentez que ça se passe bien, même s'il y a d'autres clubs qui vous disent d'attendre, je fonce et je ne reviens plus en arrière, s’est justifié Franck Haise, interrogé par L’Équipe. À Nice, j'ai la chance de retrouver des gens que je connais depuis longtemps au sein de la cellule performance (en particulier son responsable, Laurent Bessières, arrivé de Lens en novembre 2022), ce qui est aussi un élément important, parce que je savais qu'on pourrait vite travailler ensemble. Nice, ce sont 23 saisons de Ligue 1 de suite, des résultats dans la première partie de tableau depuis dix ans. Il y a une organisation, des infrastructures ».

« L'effectif est déjà de qualité »

Malgré l’investissement d’Ineos à Manchester United, Franck Haise reste confiant pour l’OGC Nice : « Je sais qu'un budget, ça compte. Mais je ne vais pas dans un club pour le budget. Je vais dans un club parce que je ressens qu'il y a une bonne énergie, que les gens ont envie de travailler ensemble, qu'il y a d'abord une base qui est très solide. L'effectif est déjà de qualité. Ce n'est pas parce qu'un club va vous dire que vous avez plus de budget pour les transferts ou la masse salariale que ça va faire la différence. Je sais tout ce que vous dites, mais ce n'est pas mon premier critère de décision. »