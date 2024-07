L’OM attend son retour, nouvelle tuile !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Éloigné des terrains depuis le mois de novembre à cause d’une blessure au genou, Valentin Rongier a vu son retour sans cesse être repoussé et doit encore prendre son mal en patience avant de participer aux exercices collectifs de l’OM avec Roberto De Zerbi, la faute à des douleurs persistantes…

Attendu par Jean-Louis Gasset durant de longues semaines, Valentin Rongier avait finalement disputé son dernier match de la saison le 4 novembre 2023 face au LOSC, au cours duquel il a été victime d’un « petit arrachement osseux au niveau du genou gauche » annoncé par l’OM dans la foulée du match nécessitant une opération. Depuis, le capitaine phocéen vit un calvaire et a vu son retour être sans cesse repoussé.

Rongier a toujours mal

On pouvait imaginer Valentin Rongier faire son retour à l’entraînement collectif durant cette intersaison sous les ordres de Roberto De Zerbi, un moyen pour lui de tirer un trait sur son dernier exercice cauchemardesque, mais selon Le Phocéen, les problèmes persistent pour le milieu de 29 ans, qui ressent toujours quelques douleurs avec une articulation un peu gonflée après l’effort.

« Le joueur est en phase de réadaptation »

Présent face à la presse il y a quelques jours à l’occasion de la présentation de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria avait fait le point sur la situation de Valentin Rongier : « Je pense que c'est principalement le département médical qui doit donner son avis. Il est vrai que nous avons changé beaucoup de choses, avec ce qu'on veut mettre en place. C'est à eux de faire un bilan de la situation et moi, en tant que président, je n'ai pas la compétence nécessaire pour pouvoir donner une information bien précise. Le joueur est en phase de réadaptation, et c'est ce que je peux regarder. Quand il est en dehors du terrain, c'est une décision du département médical et je ne me considère pas compétent. »