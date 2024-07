L’OM prêt à recruter le chouchou de De Zerbi ?

Arnaud De Kanel

Par crainte de se faire recaler par Mason Greenwood, refroidi par les déclarations du maire de Marseille Benoit Payan, l’OM aurait activé un plan B sur le marché des transferts. Le club phocéen serait en effet venu aux renseignements pour Simon Adingra, l’un des chouchous de Roberto De Zerbi à Brighton.

Après Ismaël Koné et Lilian Brassier, l’OM espère boucler un troisième transfert cet été, de préférence en attaque. A ce jour, la priorité des dirigeants phocéens se nomme Mason Greenwood. Problème, le joueur de Manchester United serait de plus en plus réticent à l’idée de rejoindre l’OM. Cela fait suite aux déclarations de Benoit Payan qui s’oppose à la venue de l’Anglais au lourd passif judiciaire. En coulisses, l’institution marseillaise se prépare au pire et aurait même trouvé un plan B.

Un chouchou de De Zerbi pour oublier Greenwood ?

D’après les informations du compte Team OM Officiel sur X (ex-Twitter), l’OM aurait entamé des discussions avec Simon Adingra en l’attente d'une réponse de Mason Greenwood. L’ailier ivoirien connait bien le nouveau coach olympien Roberto De Zerbi puisqu’il l’a côtoyé à Brighton. L’Italien tient Adingra en haute estime et cela pourrait faciliter sa venue à Marseille.

Drogba le connait bien

A tout juste 22 ans, Simon Adingra est perçu comme la future star du football ivoirien. Le virevoltant ailier de Brighton est couvé par l’icône des Éléphants et ex-joueur de l’OM, Didier Drogba. Ce dernier l’a pris sous son aile et il est toujours de bon conseil pour son protégé. Grand admirateur de l’ancien joueur de Chelsea, Adingra n’a certainement jamais vu un match de son idole sous le maillot de l’OM puisqu'il n'avait pas encore trois ans mais s’il souhaite s’inspirer de sa carrière, un passage dans la cité phocéenne est nécessaire. Cet hiver, l’attaquant avait fait parler de lui en inscrivant le but égalisateur dans le temps additionnel en quart de finale de la CAN face au Mali, ce qui lui avait permis de gagner sa place dans le onze d’Emerse Faé. Il avait ensuite été titularisé lors des deux rencontres suivantes. Transfermarkt l’évalue à 30M€.