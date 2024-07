OM : Il dénonce un énorme complot pour ce transfert à 25M€

Axel Cornic

Roberto De Zerbi aimerait beaucoup l’avoir à l’Olympique de Marseille, mais Mason Greenwood est un joueur très courtisé en ce mercato estival. C’est notamment le cas en Italie, où le président Claudio Lotito a même dénoncé une sorte de complot envers son club de la Lazio pour l’ailier anglais de Manchester United.

Ou jouera Mason Greenwood la saison prochaine ? Son prêt à Getafe lui a fait le plus grand bien, puisqu’après une carrière à l’arrêt à cause d’évènements extra-sportifs, l’ailier de 22 ans a pu enfin se relancer. Et plusieurs clubs lui offrent la chance de surfer sur sa cette lancée et c’est notamment le cas de l’OM, où un tout nouveau projet est en train de se mettre en place après une saison chaotique qui a vu pas moins de quatre entraineurs différents se succéder sur le banc.

L’OM a dégainé pour Greenwood, mais...

Pour renforcer son attaque, Roberto De Zerbi aimerait beaucoup pouvoir compter sur Mason Greenwood la saison prochaine. Ainsi, on a récemment appris que l’OM serait monté jusqu’à 31M€ pour convaincre Manchester United, qui a clairement annoncé vouloir vendre son joueur. Attention toutefois à la concurrence italienne, puisqu’après la Juventus et la Lazio, La Gazzetta dello Sport a tout récemment parlé d’un vif intérêt du Napoli d’Antonio Conte.

« Ils ont peur qu'on puisse recruter Greenwood et ils veulent tout faire sauter »

Dans un entretien publié par Il Messaggero ce lundi, le président Claudio Lotito s’est exprimé sur ce dossier épineux, avec une sortie qui a beaucoup fait réagir en Italie. « J'ai proposé 25 millions plus 50% de la revente, plus bonus et commissions. Pourtant, plusieurs autres clubs sont intervenus pour mener une action disruptive » a expliqué le président de la Lazio. « Après la Juventus le Napoli, on dirait que tout le monde joue contre nous, ils ont peur qu'on puisse le recruter et ils veulent tout faire sauter ».