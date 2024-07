Mercato - OM : Semaine décisive pour un dossier brûlant ?

Thomas Bourseau

Ce n’est plus qu’une question de temps désormais afin de témoigner du départ de Pau Lopez pour l’Italie et Côme. Le gardien espagnol laissera donc les buts de l’OM sans défense, situation à laquelle Pablo Longoria remédierait déjà avec deux options claires : Filip Jorgensen et Alvaro Valles. Et en l’état, la dernière solution citée serait bien plus économique pour l’Olympique de Marseille.

Dans les prochaines heures, l’Olympique de Marseille pourrait témoigner du départ de Pau Lopez pour Côme qui a validé son accession en Serie A en fin de saison dernière avec Cesc Fabregas en tant qu’entraîneur adjoint. Et maintenant ? Place à la quête du remplaçant de Lopez pour Pablo Longoria.

Le transfert d’Alvaro Valles moins cher pour l’OM que Filip Jorgensen ?

Si l’on en croit les informations de Relevo et du journaliste Fabrizio Romano, l’Olympique de Marseille aurait coché deux noms dans leur short-list : Filip Jorgensen (22 ans) qui appartient à Villarreal et qui est valorisé à 20M€ ainsi qu’Alvaro Valles, portier de Las Palmas de 26 ans qui dispose d’une clause libératoire plus basse que la valorisation à 20M€ de Jorgensen. Relevo assure que cette opération serait bien moins onéreuse pour l’Olympique de Marseille.

Alvaro Valles attend toujours un signe de Séville, l’OM entre dans la phase finale de l’opération

Cependant, tout reste à faire pour l’OM. Son amour de jeunesse qu’est le Betis Séville n’a pas encore appelé. C’est pourquoi Alvaro Valles patienterait avant d’envisager une venue ou non à l’Olympique de Marseille. De plus, que ce soit pour Filip Jorgensen ou bien Alvaro Valles, la situation ne serait dans tous les cas pas du tout avancée. La semaine prochaine s’annoncerait d’ores et déjà décisive pour le remplacement de Pau Lopez d’après Relevo. Qui deviendra le numéro un de l'OM devant Ruben Blanco pour la saison, minimum, à venir ? La balance ne semble pas plus pencher vers Jorgensen ou Valles. Le suspense reste donc complet. Reste à savoir quel dossier le tandem Longoria-Benatia mènera à bien dans les prochains jours.