Après l’Euro, c’est terminé pour Zidane

Arnaud De Kanel

Les années se suivent et se ressemblent pour Zinédine Zidane. Depuis qu’il a quitté le Real Madrid en 2021, le champion du monde 98 ne rêve que d’une chose : prendre les rênes de l’équipe de France. Un rêve qui ne se réalisera pas de si tôt puisque le parcours des Bleus à l’Euro 2024 a sauvé la tête de Didier Deschamps à qui il reste encore deux belles années de contrat.

Avec trois Ligue des champions à son compteur, Zinédine Zidane est déjà l’un des plus grands entraineurs de l’histoire alors que sa carrière ne fait que commencer. Cependant, le natif de Marseille n’a plus de banc depuis 2021 et son départ du Real Madrid. Il ne manque pourtant pas de courtisans mais il ne souhaite pas s’engager n’importe où. Son objectif ultime reste l’équipe de France et il attendait sagement son tour en 2022 après la Coupe du monde. Or, Noël Le Graet prolongeait Didier Deschamps jusque’en 2026 juste après le Qatar. Il fallait donc un faux pas des Bleus en Allemagne pour remettre en cause l’avenir du sélectionneur, mais ça ne s’est pas produit.

Mbappé - Zidane : Le Real Madrid prépare une grande surprise https://t.co/GGjUIR1neG pic.twitter.com/u0aP4tFOlK — le10sport (@le10sport) July 16, 2024

Une nouvelle demie pour Deschamps

L’équipe de France n’a pas remporté l’Euro, elle n’a pas non plus brillé, loin de là. Mais au moment de faire les calculs, les Bleus ont atteint la demi-finale et cela n’est pas suffisant pour remettre en question Didier Deschamps. Les Bleus ont atteint le dernier carré à quatre reprises lors des six tournois majeurs dirigés par Dédé qui va donc continuer l’aventure comme l’a confirmé Philippe Diallo.

Diallo confirme Deschamps à la tête des Bleus

« Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission. On va échanger ensemble dans les prochains jours pour analyser plus en profondeur ce qui nous a manqué pendant cette demi-finale et qui nous aurait permis d'aller plus haut. Pendant ce mois, j'ai vu beaucoup de professionnalisme, de recherche de l'excellence. Il faut maintenir l'équipe de France dans cette direction », a déclaré le président de la FFF pour L'Equipe. Zinédine Zidane devra donc encore patienter.