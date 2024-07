Zidane va remplacer «le meilleur entraîneur du monde» ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à demander l'arrivée de Zinédine Zidane à la tête des Bleus. Libre de tout contrat, le championnat du monde 1998 est pressenti pour prendre la place de Didier Deschamps, lié à la FFF jusqu'en 2026. Mais un célèbre journaliste a publié une tribune pour apporter son soutien à l'actuel sélectionneur de l'équipe de France.

Zinédine Zidane ou Didier Deschamps ? Quand il s’agit d’évoquer l’équipe de France, deux camps s’affrontent. Il y a ceux qui réclament du changement comme Emmanuel Petit, champion du monde 1998. « Zidane ? Oui. Je crois que l’équipe de France a besoin d’un changement. C’est sublime que Deschamps ce qu’a fait, mais il y aura en plus un renouvellement d’effectif. Il faudra trouver les bonnes pioches » avait-il confié. Et puis, il y a ceux qui saluent le bilan de Didier Deschamps à la tête des Bleus comme le journaliste Jacques Vendroux.

Deschamps reçoit un soutien

Dans les colonnes du Journal du Dimanche, il n’a pas caché son agacement. « Comment peut-on remettre en cause Didier Deschamps après son parcours depuis douze ans à la tête de l’équipe de France ? C’est incroyable de diaboliser cet entraîneur qui est pour moi l’un des meilleurs du monde, si ce n’est le meilleur. En tant que sélectionneur des Bleus, il a quasiment tout réalisé. Il a un palmarès incroyable, il est champion du monde. Il n’a jamais failli, il a toujours pris ses responsabilités » a-t-il confié.

« Didier, on a besoin de toi »

Vendroux s’est adressé directement à Deschamps, critiqué après l’Euro de football. « Je crois qu’en France, on ne se rend pas compte de la chance que nous avons. Didier est avant tout le grand défenseur de l’équipe de France (...) Didier, je t’en supplie, reste. On a besoin de toi. Je vais même aller plus loin : tu es indispensable au football français et mondial » a-t-il confié.