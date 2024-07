Équipe de France : «Je démissionne» Il se lâche sur Deschamps

La rédaction

Présentée comme le grand favori de cet Euro 2024, l’équipe de France a déçu une grande partie de ses supporters. Malgré un parcours qui s’est soldé par une demi-finale, les tricolores ont été la cible de très nombreuses critiques, notamment au niveau de l’animation offensive. Face à ce constat, Pascal Dupraz a pris la parole. L’ancien coach d’Évian Thonon Gaillard ne tolère pas les reproches qui visent le sélectionneur français.

Pour l’équipe de France, l’Euro 2024 s’est arrêté en demi-finale. Éliminés par l’Espagne, les Bleus ont quitté la compétition après avoir battu la Belgique et le Portugal. Malgré l’objectif d’atteindre le dernier carré rempli, les tricolores ont subi de nombreuses critiques. C’est notamment l’attaque française qui a été pointée du doigt, avec seulement un but marqué dans le jeu durant la compétition. Didier Deschamps se retrouve en première ligne, certains observateurs réclamant même sa démission. Mais Pascal Dupraz n'accepte pas de voir l’ancien coach de l’OM subir autant de reproches.

« Sous prétexte que la France ait mordu la poussière lors de l’Euro, on devrait le châtier ? »

Dans les Grandes Gueules du Sport, diffusé sur RMC, Pascal Dupraz a pris la parole pour défendre Didier Deschamps. Dans un premier temps, le Savoyard a tenu à rappeler les résultats obtenus par le sélectionneur tricolore au cours de ces douze années passées à la tête de l’équipe de France : « Comme beaucoup, j’aimerais voir Zinedine Zidane. Mais le sélectionneur qui obtient le plus de résultats au monde depuis 10 ans, c’est Didier Deschamps. Sous prétexte que la France ait mordu la poussière lors de l’Euro, on devrait le châtier ? Si Mbappé était en dessous de tout, préoccupé par les élections plutôt que par le championnat d’Europe, ce n’est pas sa faute. Si Giroud était en villégiature, ce n’est pas sa faute. Si Griezmann traînait son spleen, ce n’est pas sa faute. Ce n’est pas sa faute si Thuram n’est pas au niveau. Et si le football est devenu pragmatique. Didier Deschamps n’est pas mon ami, je le respecte pour sa carrière et ses idées. »

« Si j’étais à sa place, […] je m’arrête »

Pascal Dupraz affirme ensuite qu’à la place de Didier Deschamps, les critiques subies l’auraient poussé à démissionner : « Si j’étais à sa place, même si Diallo me reconduit, je m’arrête. Je démissionne et je vais dans une autre sélection qui va m’accueillir les bras ouverts pour remporter des titres. Il serait érigé au rang des grands. Va-t’en Didier et va gagner des titres avec une autre sélection. »