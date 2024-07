Équipe de France : Deschamps en danger ? Une réunion au sommet se prépare

Jean de Teyssière

L’Euro 2024 de l’équipe de France a finalement été décevant pour les supporters des Bleus. Le jeu proposé était loin d’être agréable à suivre et l’élimination en demi-finale par une Espagne plus joueuse (1-2) est venue remettre l’avenir de Didier Deschamps sur la table. Philippe Diallo, le président de la FFF, a confirmé Deschamps à son poste même s’il a annoncé une réunion avec le sélectionneur dans les prochains jours.

Depuis 2012 et le départ de Laurent Blanc, Didier Deschamps est le sélectionneur de l’équipe de France. Une longévité impressionnante pour un sélectionneur, mais qui peut être à double tranchant. Le bilan est plutôt bon, avec deux finales de Coupe du monde, dont une victoire et une finale de l’Euro, en 2016. Mais cela ne suffit pas à convaincre la majorité des supporters des Bleus.

Deschamps - Équipe de France : Gros malaise dans le vestiaire ? https://t.co/msorTdLQ8Y pic.twitter.com/zEIM9hMxtT — le10sport (@le10sport) July 11, 2024

«Didier poursuivra sa mission»

Dans les colonnes de L’Équipe, le président de la Fédération française de Football, Philippe Diallo, maintient sa confiance envers le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps : « Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission. On va échanger ensemble dans les prochains jours pour analyser plus en profondeur ce qui nous a manqué pendant cette demi-finale et qui nous aurait permis d'aller plus haut. Pendant ce mois, j'ai vu beaucoup de professionnalisme, de recherche de l'excellence. Il faut maintenir l'équipe de France dans cette direction. »

Une réunion est prévue avec Deschamps

« Je vais échanger avec lui dans les prochains jours, révèle Diallo. Et voir l'état dans lequel il est pour poursuivre sa mission. S’il m’a fait part d’une possibilité de ne pas aller jusqu’en 2026 ? Non. Pas du tout. » Didier Deschamps semble encore être prêt à occuper cette fonction, malgré toutes les critiques à son égard.