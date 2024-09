Mbappé : Il annonce une grande nouvelle au Real Madrid

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il semblait enfin être sur une pente ascendante au Real Madrid, Kylian Mbappé va devoir s'absenter trois semaines à cause d'une blessure à la cuisse. Touché lors du dernier match de Liga face à Alavès ce mardi, l'attaquant français va donc rater le derby face à l'Atlético de Madrid ce dimanche. Un grand rendez-vous du championnat espagnol. Sans Kylian Mbappé, le Real Madrid devrait être plus solide d'après Kiko Narvaez.

Contraint de rester en dehors des terrains pendant plusieurs semaines, Kylian Mbappé va connaître une période de repos forcé pour la première fois depuis le début de la saison. Le capitaine des Bleus n'avait pas loupé une rencontre jusque-là, mais cette blessure arrive au moment où il commençait enfin à livrer de belles prestations. Néanmoins, pour le derby face à l'Atlético de Madrid, Carlo Ancelotti bénéficiera de nouvelles cordes à son arc.

Mbappé ne jouera pas contre l'Atlético

Auteur d'un début de saison poussif, le Real Madrid a réalisé de belles sorties dernièrement, ce qui montre que le club a enfin lancé les hostilités en 2024-2025. Et sans Kylian Mbappé, le club emmené par Carlo Ancelotti pourrait être mieux armé pour affronter l'Atlético. « Quel que soit le derby, la question émotionnelle est très importante. Sans Mbappé, l'équipe peut être plus physique, même si elle peut toujours jouer en contre, mais l'absence du Français changera la structure du Real et en fera une équipe plus solide. Dans ce type de match au Metropolitano, je m'attends toujours à ce que l'équipe de Cholo se donne à 120 % », a affirmé Kiko Narvaez, ancien international espagnol ayant joué à l'Atlético de Madrid, à la Cadena SER.

Le Real Madrid plus solide sans Mbappé ?

Même si le Real Madrid a dû parfois se défaire de bonnes équipes, ce duel face à l'Atlético semble très important pour aborder les prochains rendez-vous. Le club de la capitale occupe la deuxième place du classement derrière le FC Barcelone, intouchable en Liga pour le moment.