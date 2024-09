Mbappé : Révolution totale au Real Madrid !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Kylian Mbappé va manquer les trois prochaines semaines de compétition, le Real Madrid doit trouver la bonne solution pour jouer sans lui. Dans cette optique, Carlo Ancelotti réfléchirait à totalement changer son système travaillé depuis le début de saison, pour revenir à une équipe plus proche de celle de la saison dernière. Explications.

Par le biais d'un communiqué, le Real Madrid a confirmé la sentence pour Kylian Mbappé : « A la suite des examens effectués par le service médical du Real Madrid sur Kylian Mbappé, il a été diagnostiqué une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche. En attente d'évolution ». L'absence de l'ancien joueur du PSG devrait avoisiner les 3 semaines, ce qui pousse Carlo Ancelotti à réfléchir à la façon dont jouer sans le Bondynois.

Du 4-3-3 au 4-4-2 ?

Et selon les informations de MARCA, l'entraîneur du Real Madrid pourrait bien être tenté à l'idée de changer de système en revenant à celui de la saison dernière. En effet, depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, le club merengue évolue en 4-3-3 avec le Français en pointe et Vinicius Junior et Rodrygo sur les côtés. Mais Ancelotti pourrait donc opter pour 4-4-2 avec un duo offensif composé des deux Brésiliens.

Bellingham ou Güler ?

Et s'il opte pour un système similaire à celui de la saison dernière, un joueur sera positionné en soutien de Vinicius Junior et Rodrygo dans un rôle de meneur de jeu. Un poste qui convenait parfaitement à Jude Bellingham qui est donc évidemment un candidat pour retrouver cette position. Mais MARCA explique également que le Real Madrid pourrait également profiter de l'absence de Kylian Mbappé pour offrir du temps de jeu à Arda Güler. Si le Turc évolue en soutien du duo d'attaque, Bellingham reculera sur le terrain et se positionnera alors au milieu de terrain aux côtés de Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni.