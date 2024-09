Real Madrid : Mbappé snobé, il va enrager !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La course au Ballon d'Or est lancée et comme souvent elle concerne essentiellement des joueurs du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions. Dans cette optique, Vinicius Junior et Jude Bellingham sont régulièrement cités parmi les grands favoris tandis que Kylian Mbappé fait partie des outsiders. Mais selon Ivan Zamorano, l'ancien Parisien n'est pas dans la discussion.

Le 28 octobre prochain, le Ballon d'Or sera remis au meilleur joueur de la saison. Et cette année, il s'agira probablement de l'un des lauréats les moins évidents depuis plusieurs saisons. Et pour cause aucun joueur ne se détache clairement bien qu'il y ait de grandes chances que le Ballon d'Or soit encore un joueur du Real Madrid. Interrogé à ce sujet, Ivan Zamorano, qui a évolué au Real Madrid entre 1992 et 1996, estime d'ailleurs que Vinicius Junior est le mieux placé dans cette course.

Mbappé : La punchline du Real Madrid à son arrivée https://t.co/vRTf0aaztf pic.twitter.com/Hz8jNwY5tn — le10sport (@le10sport) September 27, 2024

Zamorano zappe Mbappé de la course au Ballon d'Or

« Pour moi, Vinicius est l'un des favoris avec Bellingham et, bien sûr, Carvajal. Dani est le véritable leader de l'équipe et je suis émerveillé par ce qu'il fait. Pour cette raison et parce qu'il a tout gagné cette année, je pense qu'il devrait être autant candidat que les autres, si ce n'est plus », lâche l'ancien avant-centre du Real Madrid dans les colonnes de AS. L'ex-international chilien qui ne cite donc pas Kylian Mbappé.

Vinicius, le grand gagnant ?

Il faut dire que d'après MARCA, c'est bien Vinicius Junior qui sera sacré Ballon d'Or dans un mois à Paris. L'ailier brésilien a largement contribué au sacre du Real Madrid en Ligue des Champions, mais n'a pas brillé durant la Copa America avec le Brésil. A l'inverse, ses coéquipiers Jude Bellingham et Dani Carvajal se sont distingués à l'Euro, le premier échouant en finale face au second. Mais c'est bien Vinicius qui devrait rafler la mise loin devant Kylian Mbappé.