Vinicius Jr : Une peine de prison prononcée !

Star du Real Madrid, Vinicius Jr ne vit pas que des moments faciles de l’autre côté des Pyrénées. En effet, au cours des derniers mois, très régulièrement, le Brésilien a fait l’objet d’injures à caractère raciste. Mais voilà que cela ne reste pas sans conséquence puisque ce jeudi, une peine de prison a été prononcée à l’encontre d’un individu qui avait insulté Vinicius Jr.

Récemment, Vinicius Jr avait fait polémique avec ses propos pour dénoncer le racisme en Espagne. Il faut dire que de l’autre côté des Pyrénées, la star du Real Madrid est constamment visée par des insultes déplacées. Et forcément, cela a des conséquences un jour ou l’autre. Ça a notamment été le cas ce jeudi…

« Le tribunal a condamné l’accusé à douze mois de prison »

En effet, dans un communiqué, le Real Madrid a annoncé la condamnation d’un individu pour des insultes racistes contre Vinicius Jr et Samuel Chukwueze, alors à Villarreal, en 2023. On peut alors lire : « Le Real Madrid CF annonce que le Tribunal d’Instruction No. 3 de Palma de Majorque a prononcé aujourd’hui une condamnation contre l’individu qui avait lancé des insultes racistes contre Vinicius Júnior dans le match entre Majorque et le Real Madrid, le 5 février 2023, au stade San Moix. L’accusé a été reconnu coupable de deux délits contre l’intégrité morale, aggravés par le fait d’avoir agi avec des motivations racistes, commis contre Vinicius Júnior, ainsi que contre le joueur Samu Chukwueze, alors joueur de Villarreal, qui a subi des insultes similaires deux semaines plus tard. Le tribunal a condamné l’accusé à douze mois de prison, le condamnant également à une interdiction de 3 ans de stades, où se déroulent les matchs de Liga et de la Fédération espagnole ».

« L’accusé a présenté ses excuses et exprimé ses regrets »

« La suspension de la peine de prison a été subordonnée à l’accusé, qui a présenté ses excuses et exprimé ses regrets dans une lettre adressée à Vinicius Júnior, participant à un programme d’égalité de traitement et de non-discrimination », est-il conclu dans le communiqué du Real Madrid.