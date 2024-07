Aubameyang : Coup de tonnerre à l’OM ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sauvant les meubles la saison dernière avec ses 30 buts et 11 passes décisives en 51 apparitions sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang n’est pas certain de rester dans la cité phocéenne alors que l’Arabie saoudite fait le forcing pour s’attacher ses services. Après Al-Shabab, c’est aujourd’hui Al-Qadsiya qui pousse pour le Gabonais.

Pierre-Emerick Aubameyang aura-t-il l’occasion d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi ? Le doute est permis. Arrivé l’été dernier, le Gabonais sort d’une saison impressionnante malgré les difficultés rencontrées par l’OM et des premiers mois compliqués sous ses nouvelles couleurs, totalisant 30 buts et 11 passes décisives en 51 rencontres disputées, de quoi faire de lui un acteur essentiel du club phocéen. Mais l’Arabie saoudite souhaite veut aujourd’hui convaincre Aubameyang de plier bagage.

Mercato : En pleine polémique, l’OM active un plan B en attaque ! https://t.co/dB2gRU9ukb pic.twitter.com/o5dIwYphrw — le10sport (@le10sport) July 12, 2024

Al-Qadsiya s’attaque à Aubameyang

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang est dans le viseur d’Al-Shabab, Al-Qadsiya s’est immiscé dans le dossier d’après les informations divulguées par Foot Mercato ce vendredi soir. La formation saoudienne aurait mis de côté la piste menant à l’attaquant du FC Séville Youssef En-Nesyri pour tenter sa chance avec le buteur de l’OM, sous contrat jusqu’en 2026.

Un départ à venir ?

De son côté, l’Olympique de Marseille compte garder son attaquant, mais celui-ci s’interroge sérieusement sur la suite de sa carrière et aurait ouvert la porte à un changement de club. Un départ qu’il faudrait alors combler du côté de l’OM, qui serait disposé à rapatrier Alexis Sanchez, en fin de contrat à l’Inter. D’après L’Équipe, les deux parties auraient renoué le dialogue et seraient ouverts à l’idée de se retrouver, mais des obstacles demeurent, notamment sur le plan financier. Le nombre de places extracommunautaires au sein de l'effectif de l'OM pourrait également être un problème. Sur les quatre autorisées, deux sont occupées par Luis Henrique et Amir Murillo, tandis que le club négocie actuellement le transfert du jeune argentin Ezequiel Fernandez. Alexis Sanchez viendrait alors occuper la dernière place, alors que le mercato n'en est qu'à ses débuts...