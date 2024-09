Rabiot - OM : Un «foutage de gu****», il dégoupille en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot est un joueur de l'OM. Cette arrivée a de quoi surprendre les supporters marseillais, mais aussi parisiens puisque le milieu de terrain tricolore a débuté sa carrière au PSG. Pour tenter d'éteindre l'incendie, le joueur a raconté son attachement au club phocéen. Mais de son côté, Jérôme Rothen n'y croit pas au mot.

Adrien Rabiot a enfin eu l’occasion de s’exprimer sur son arrivée surprise à l’OM. Formé au PSG, le milieu de terrain a tenté de se mettre le public marseillais dans la poche en évoquant certaines gloires du club. « Moi plus jeune, j'aimais bien regarder l'OM, quand il y'avait Mamadou Niang ou encore Toifilou Maoulida » a confié Rabiot. Sur l’antenne de RMC, Jérôme Rothen a réagi à ces propos. Et il n’a pas été tendre.

«Je n’ai pas pris une thune», ça balance sur Rabiot et son entourage ! https://t.co/W3iYpVzP7J pic.twitter.com/A5lMctbfJ9 — le10sport (@le10sport) September 19, 2024

« Quelle honte ! »

« Quelle honte ! Pour moi c’est du foutage de gueule la communication. Il a menti à tout le monde pendant x années. Maintenant, il se refait une petite image à Marseille. Bien sûr, vaut mieux dire du bien sur l’ambiance du Vélodrome qui t’a insulté, qui t’a fracassé avant, à juste titre parce qu’il a joué au PSG. Et aujourd’hui c’est le plus beau club au monde, le plus beau club de France, il a toujours rêvé de porter le maillot de Marseille » a déclaré l’ancien joueur du PSG.

Rothen lui reproche son manque d’honnêteté, notamment durant son passage au PSG. « Il a dit qu’il était fan de l’OM plus jeune ? Ce qui est fou c’est qu’il ne l’a jamais dit ça quand il était au PSG. Par contre, il disait qu’il était grand supporter du PSG, que jamais il ne mettrait le maillot de l’OM. Jamais de la vie, il ne pourra pas. Que son club, sa ville, c’était Paris. Que le Parc des Princes, c’était le meilleur stade au monde. Et aujourd’hui, ça s’est transformé » a-t-il confié.