PSG : Mbappé a menti, voilà la preuve

Entre le PSG et Kylian Mbappé, rien ne va plus. Le joueur espère recevoir les 55M€ de salaires et primes impayés. Mais le club estime qu'il ne lui doit plus rien et se réfère à un accord verbal passé durant l'été 2023. Dans celui-ci, le joueur renonce à ses primes en cas de départ libre au Real Madrid. Un accord auquel Mbappé a fait plusieurs fois référence.

Qui a raison ? Qui a tort dans le conflit qui oppose Kylian Mbappé au PSG ? Les instances vont se prononcer sur cette affaire dans laquelle deux versions s’opposent. Le PSG estime que le joueur a renoncé à une grande partie de ses primes en rejoignant le Real Madrid en tant qu’agent libre. Mais de son côté, le joueur indique que l’accord verbal est devenu caduc en raison de sa mise à l’écart et de la pression mise par ses dirigeants.

Mbappé a évoqué un accord

Pourtant, il y a encore pas si longtemps, Mbappé faisait référence à cet accord. La dernière fois, c’était le 25 mai dernier, après la rencontre de Coupe de France entre le PSG et l’OL.

Le PSG pourrait s'en servir

« Je n’ai pas encore pris ma décision. Mais de toute façon, avec l’accord que j’ai passé avec le président, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir. Et c’est le plus important » confiait Mbappé. Selon le journaliste Gilles Verdez, cette déclaration pourrait jouer en faveur du PSG.