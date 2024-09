PSG : Le remplaçant de Mbappé est annoncé en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La saison dernière, le poste de numéro 9 au PSG était occupé, principalement, par Kylian Mbappé. Un pari plutôt gagnant si l'on en juge l'évolution de l'international français. Depuis, Luis Enrique peine à le remplacer. Mais pour Bixente Lizarazu, il n'y a qu'un seul joueur capable de le remplacer sur la durée.

Kylian Mbappé a laissé un grand vide au PSG, notamment dans l’axe de l’attaque. La saison dernière, le joueur du Real Madrid évoluait au poste de numéro 9. Mais depuis son départ, Luis Enrique peine à trouver son remplaçant.

Ramos, le successeur naturel ?

Selon Bixente Lizarazu, son successeur est sous les yeux du technicien espagnol. Actuellement éloigné des terrains en raison d’une blessure, Gonçalo Ramos est le seul capable de le remplacer durablement.

« Je n’aime pas les faux numéros 9 »

« Je n’aime pas les faux numéros 9, je préfère les vrais numéros 9. Je trouve que City est bien meilleur avec Haaland, un vrai 9. Paris doit se débrouiller puisque pour moi le vrai spécialiste c’est Ramos. Ils se débrouillent avec Asensio qui n’est déjà pas un vrai 9, avec Doué qui ne l’est pas, avec Kang-In Lee qui ne l’est pas non plus. C’est un très très bon footballeur Kang-In Lee, il faut qu’il s’habitue au PSG, et un très bon footballeur peut jouer un peu partout. Mais, le très haut niveau c’est la spécialisation. Son vrai poste ce n'est pas avant-centre, il dépanne mais ça se limite à ça » a confié le champion du monde 1998 sur le plateau de Téléfoot.