«C’est illégal» : Rabiot signe à l’OM, un agent balance cash !

Sans club à la reprise de la saison, Adrien Rabiot s’est engagé en faveur de l’Olympique de Marseille pour les deux prochaines années. Si les supporters ont été emballés par cette opération, ce n’est pas le cas de l’agent Grégoire Akcelrod, ciblant particulièrement la mère de l’international français.

L’OM a fait une très belle prise au début du mois de septembre en attirant Adrien Rabiot dans ses rangs. Libre après la fin de son aventure à la Juventus, l’international français semblait destiné à rejoindre un cador européen en échange d’un chèque conséquent, mais c’est finalement l’OM qui est parvenu à l’attirer en lui proposant un salaire largement revu à la baisse. Un deal que peine à comprendre Grégoire Akcelrod.

Le cas Rabiot pointé du doigt

Interrogé par Thibaud Vézirian sur YouTube, l’agent FIFA juge l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM comme un « échec » pour le principal l’intéressé : « Le joueur s’est retrouvé sans club le 1er septembre. On parle d’un joueur de l’équipe de France. Et après, il signe à Marseille. Evidemment bravo pour les fans de l’OM, à Benatia. Mais quelle est la progression ? De passer de la Juventus qui joue la Ligue des Champions à l’OM qui joue la Coupe de France, sportivement ce n’est pas une progression. Après, au niveau financier, il passe de 7M net à 2M net. Comment peut dire qu’il y a une progression ? Ce sont 2 régressions. (…) Moi je parle comme agent FIFA et je pense que la gestion est très mauvaise. » Selon lui, la mère d’Adrien Rabiot qui gère ses intérêts est responsable de la situation.

« Elle n’a pas le droit d’être agent »

« La mère qui est son agent, qui n’est pas agent d’ailleurs, elle n’a pas le droit d’être agent, c’est illégal, si on la dénonce à la FIFA elle aurait une amende », affirme Grégoire Akcelrod, expliquant que Véronique Rabiot a « demandé 10M€ de prime à la signature à l’Atlético, West Ham et Milan », mais les trois clubs « ont refusé de s’aligner car il y a une petite crise dans le football ». Grégoire Akcelrod n’est pas le seul agent à pointer du doigt la mère d’Adrien Rabiot. « J’ai eu le directeur sportif de l’Atlético de Madrid fin juillet et il m’a dit: ‘j’ai eu deux conversations avec la maman et j’ai arrêté tout de suite parce qu’elle m’expliquait où devait jouer son fils’, affirmait récemment Bruno Satin sur RMC. Ça lasse rapidement tous les professionnels, c’est insupportable. »