OM : Rabiot au cœur d’une fake news, son salaire dévoilé !

Arrivé il y a plusieurs semaines à l’OM, Adrien Rabiot aurait concédé un gros sacrifice financier pour signer en faveur du club marseillais. Mais alors que la presse italienne affirmait récemment que le salaire du milieu de terrain de 29 ans s’approchait des 6M€ annuels, un agent a complètement balayé cette affirmation.

Il est assurément la plus grosse recrue de l’OM cet été. Arrivé à la surprise générale à Marseille, Adrien Rabiot en a choqué plus d’un. Après son aventure à la Juventus, le Français était convoité par de nombreux clubs européens comme Manchester United, mais aura donc préféré signer en faveur de l’OM.

Adrien Rabiot touche un salaire démentiel à l’OM ?

Rapidement, plusieurs médias annonçaient que le joueur de 29 ans avait réalisé un gros effort financier pour signer à l’OM, qui ne peut pas se permettre de dépenser trop de sa masse salariale. Cependant, ce n’est pas l’avis de la presse transalpine. Récemment, plusieurs médias italiens révélaient qu’en plus d’une grosse prime à la signature, Adrien Rabiot touchait un salaire annuel de 6M€ net à Marseille. Une somme conséquente, mais qui ne serait pas véritablement fondée.

« Rabiot est entre 2 et 3M€ net »

Interrogé par le journaliste Thibaud Vézirian sur YouTube, l’agent FIFA Grégoire Akcelrod (connu pour s’être fait passer pour un joueur du PSG il y a plusieurs années) s’est exprimé sur le salaire d’Adrien Rabiot, affirmant que l’OM n’avait tout simplement pas les moyens de payer les 6M€ de salaire annoncés par la presse transalpine. « C’est impossible. Je me suis occupé d’un joueur de très haut niveau qui est encore plus connu que Rabiot, Marseille était très intéressé par lui, et Marseille ne pouvait payer que 3M€ nets par an. Pour un top joueur, top attaquant. Mon joueur il aurait été 3 fois plus star que Rabiot. Rabiot est entre 2 et 3M€ net (par an, ndlr) », a ainsi lâché Akcelrod.