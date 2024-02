Zidane : Une nouvelle annonce tombe sur le feuilleton

Benjamin Labrousse

Ce n’est plus un secret, Zinédine Zidane est convoité par le Bayern Munich pour la saison prochaine. Le club bavarois va se séparer de Thomas Tuchel, et cherche activement un successeur à l’Allemand. Si l’entraîneur français est apprécié, c’est également le cas de Xabi Alonso. Le directeur sportif du Bayer Leverkusen a d’ailleurs répondu aux rumeurs envoyant le coach espagnol à Munich.

Qui de Zinédine Zidane ou de Xabi Alonso sera le nouvel entraîneur du Bayern Munich ? Cela a été confirmé ces dernières semaines, le club bavarois va se séparer de Thomas Tuchel à l’issue de cette saison 2023-2024, et envisage désormais la suite. Zidane, de par son aura, est un profil apprécié en interne du côté du Bayern Munich. Sans club depuis 2021 et son deuxième départ du Real Madrid, le Ballon d’Or 1998 avait confié à BeIn Sports vouloir retrouver un banc : « C'est toujours mon objectif de redevenir entraîneur. Là, je prends plus de temps pour faire autre chose, c'est tout. Mais l'objectif c'est de revenir » .

Zidane et Xabi Alonso dans le viseur du Bayern Munich

De plus, à en croire les informations de Sky Sports , Zinédine Zidane est intéressé par une arrivée au Bayern Munich, lui qui désire entraîner un club capable de remporter toutes les compétitions possibles. Néanmoins, l’avenir du Français en Allemagne est sérieusement compromis par Xabi Alonso. Auteur d’une saison exceptionnelle en Bundesliga, l’entraîneur espagnol du Bayer Leverkusen est la priorité du Bayern Munich afin de prendre la succession de Thomas Tuchel. Également convoité par Liverpool, Xabi Alonso a pour le moment toujours refusé de commenter ces rumeurs l’envoyant sur le banc bavarois.

Leverkusen sort du silence pour Alonso