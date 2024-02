Mercato : Zidane menacé ? Une réponse est lâchée

Benjamin Labrousse

Depuis 2021 et son second départ du Real Madrid, Zinédine Zidane n’a pas repris de service. L’entraîneur français confiait récemment qu’il souhaitait retrouver un banc, alors que le Bayern Munich s’intéresse à son profil. Xabi Alonso qui lui est privilégié en Bavière, s’est exprimé ce jeudi sur son avenir.

Zinédine Zidane bientôt de retour ? Libre comme l’air depuis près de trois ans, le Français avait fait parler de lui récemment. Présent à Las Vegas afin d’assister au Super Bowl LVIII, le Ballon d’Or 1998 affirmait au micro de BeIn Sports vouloir entraîner de nouveau : « C'est toujours mon objectif de redevenir entraîneur. Là, je prends plus de temps pour faire autre chose, c'est tout. Mais l'objectif c'est de revenir » .

Zidane vers le Bayern Munich ?

Bonne nouvelle pour l’avenir de Zinédine Zidane, un cador européen s’est récemment manifesté à son égard. En effet, le Bayern Munich, qui se séparera de son coach actuel Thomas Tuchel, envisage sérieusement le profil de Zidane selon Sky Germany et Bild . Mais d’après le journaliste Florian Plettenberg, Xabi Alonso serait la piste numéro une des dirigeants bavarois.

« Ce n'est qu'hypothétique »