Mercato : Le PSG vise un crack à 50M€, il sort du silence

Benjamin Labrousse

Cet hiver, la priorité du PSG était de recruter un défenseur central supplémentaire. Paris a multiplié les pistes, mais au final, ne s’est renforcé que par l’intermédiaire de Lucas Beraldo. Ciblé lors du mercato hivernal par le club parisien, le crack de l’Atalanta Bergame Giorgio Scalvini s’est récemment confié sur son avenir.

Le PSG a lancé sa révolution. Ce n’est plus un secret, désormais les Rouge et Bleu souhaitent renforcer leur effectif par le biais de jeunes joueurs à fort potentiel. Cela est valable pour tous les secteurs de l’équipe, notamment pour les défenseurs.

Le PSG vise un crack italien en défense

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 9 février dernier, le PSG a tenté de recruter deux défenseurs prometteurs cet hiver avec Leny Yoro (18 ans, LOSC), et Matthijs de Ligt (24 ans, Bayern Munich). Mais au final, la seule recrue défensive parisienne aura été Lucas Beraldo, recruté contre 20M€. En janvier dernier, Foot Mercato révélait que le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, gardait un œil avisé sur la Série A, et aurait dans le viseur un certain Giorgio Scalvini.

« Je suis très attaché à la famille de l'Atalanta »