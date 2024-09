Transferts - Rabiot : Son départ de l’OM déjà annoncé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir passé 5 saisons à la Juventus, Adrien Rabiot s’est retrouvé libre de choisir son club. C’est alors à l’OM qu’il a décidé de poser ses valises, où il a signé un contrat de deux ans. Le voilà donc engagé jusqu’en 2026 avec le club phocéen. Toutefois, un départ de Rabiot pourrait bien intervenir plus rapidement que cela…

Il y a eu le PSG, Toulouse en prêt, la Juventus et il y a désormais l’OM. A 29 ans, alors qu’il était libre de tout contrat, Adrien Rabiot a choisi de s’engager avec le club phocéen. Cela semblait impossible et pourtant, aujourd’hui, l’international français est bel et bien à Marseille. Convaincu par ses discussions avec Mehdi Benatia, Rabiot a signé pour deux ans à l’OM.

« Il pourra potentiellement aller chercher un autre club dans six mois ou un an »

Toutefois, Adrien Rabiot pourrait ne pas s’éterniser au sein du club phocéen. C’est ce que pense Edouard Cissé. Pour So Foot, il a lâché à propos de l’avenir du joueur de l’OM : « Marseille l’engage gratuitement, Rabiot va pouvoir se montrer, a fortiori en France, puis pourra potentiellement aller chercher un autre club dans six mois ou un an, et l’OM récupérera un beau chèque. C’est aussi du business ».

Quel prix pour la vente de Rabiot ?

D’ici peu, Adrien Rabiot pourrait donc rapporter gros à l’OM, qui a dépensé 0€ en indemnité de transfert pour le recruter. A quel prix sera vendu le Français ? Pourrait-il devenir la plus grosse vente de l’histoire à Marseille ? Aujourd’hui, ce record est toujours détenu par Michy Batshuayi, vendu pour 39M€ à Chelsea en 2016.