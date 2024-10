Transferts - PSG : Un accord à 70M€ annoncé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au coeur des rumeurs lors des derniers mois, Viktor Gyökeres est finalement resté au Sporting Portugal cet été. Le transfert du Suédois pourrait être remis à plus tard. Mais alors qu'on s'en remettait à sa clause libératoire de 100M€, voilà que Gyökeres, ciblé par le PSG et d'autres cadors européens, pourrait partir pour moins que ça.

Serial buteur du Sporting Portugal, Viktor Gyökeres n'en finit plus d'affoler les compteurs. Forcément, cela ne passe pas inaperçu et intéresse les plus grands clubs européens. Alors qu'un intérêt du PSG a déjà filtré pour le Suédois, d'autres cadors seraient à l'affût. Un transfert pourrait finalement intervenir l'été prochain pour Gyökeres et une grande nouvelle est tombée ce mardi.

Disponible pour 70M€ ?

Journaliste pour Sky, Florian Plettenberg fait savoir que Viktor Gyökeres pourrait finalement coûter moins cher que prévu. En effet, alors qu'on était au courant de la clause libératoire de 100M€ du Suédois, voilà qu'un accord existerait entre le buteur et le Sporting Portugal pour un transfert à 60-70M€ à l'été 2025.

Le PSG a de la concurrence

De quoi donc faire les affaires des clubs intéressés. Alors qu'un transfert de Viktor Gyökeres ne devrait pas avoir lieu cet hiver, le rendez-vous pourrait donc être donné l'été prochain. La bataille s'annonce terrible pour le Suédois du Sporting Portugal. Outre le PSG, Manchester City, Arsenal, Liverpool et Chelsea seraient aussi à l'affût.