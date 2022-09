Foot - Mercato - PSG

Le PSG lâche un message inquiétant pour le mercato

Publié le 14 septembre 2022 à 20h15 par Bernard Colas

Après s’être montré actif sur le marché des transferts avec six arrivées bouclées, le PSG va désormais se focaliser sur les prolongations de certains de ses joueurs, à l’instar de Lionel Messi et Sergio Ramos. Cependant, le club ne peut pas agir librement et devra veiller sur ses comptes et sa masse salariale.

Cet été, le PSG a bouclé les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Luis Campos s’est montré très actif, bien qu’il n’ait pas bouclé tous ses dossiers prioritaires, le club de la capitale voulant notamment miser sur Milan Skriniar. En attendant le mercato hivernal, la direction devrait travailler sur les prolongations de certains joueurs, à l’instar de Marquinhos, Marco Verratti, Lionel Messi ou encore Sergio Ramos, mais le PSG n’a pas les mains libres.

Le PSG dans le viseur de l’UEFA

Au sein du PSG, on explique en effet qu'il n'est pas possible de faire n'importe quoi sur le plan économique. Le PSG vient d'être sanctionné par l'UEFA pour avoir été en dehors des clous du fair-play financier et doit remettre ses comptes à niveau d'ici trois ans comme l’explique RMC . Ainsi, l’écurie parisienne ne peut pas agir librement sur le marché, ni faire exploser sa masse salariale.

L’amende pourrait augmenter

Au début du mois de septembre, l’UEFA avait annoncé que plusieurs clubs avaient écopé d’amendes, dont le PSG, mais également l’OM et l’AS Monaco. L’écurie parisienne devra s'acquitter de 10M€, tandis que les deux autres formations de Ligue 1 ont écopé de 300 000 euros. Des sommes qui pourraient grimper en cas de nouveaux manquements.