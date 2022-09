Foot - Mercato - OM

Le malaise prend forme en interne, l’avenir de Gerson relancé ?

Publié le 14 septembre 2022 à 20h10 par Hugo Chirossel

Alors que l’Olympique de Marseille s’est incliné à domicile face à l’Eintracht Francfort mardi soir en Ligue des champions (0-1), l’attitude de Gerson fait beaucoup parler. En plus de sa mauvaise prestation sur le terrain, l’international brésilien a pris tout son temps pour sortir à l’heure de jeu, remplacé par Amine Harit. De quoi remettre son avenir en question, alors que l’OM a besoin de liquidités et que Pablo Longoria avait confié avoir refusé plusieurs offres pour son joueur ?

Une déception de plus. L’Olympique de Marseille n’a toujours pas glané le moindre point en Ligue des champions cette saison. L’OM a été battu sur sa pelouse mardi soir par l’Eintracht Francfort (0-1), ce qui place les Marseillais en dernière position de leur groupe, avec trois points de retard sur le club allemand, ainsi que sur Tottenham. Au-delà du résultat, c’est le contenu qui interroge au lendemain de cette rencontre.

L’attitude de Gerson agace

Igor Tudor avait décidé d’aligner un trio offensif composé d’Alexis Sanchez, Dimitri Payet et Gerson. Très décevants, les trois joueurs ont été remplacés à l’heure de jeu. Le Brésilien a cédé sa place à Amine Harit, mais il est sorti du terrain en marchant, alors que son équipe était déjà menée. Si son attitude n’a pas plu aux supporters marseillais, RMC Sport indique que cela n’a pas non plus été apprécié en interne.

Son avenir relancé ?