Transferts : L’OM annonce du lourd sur le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM s’apprête à vivre une suite de mercato estival relativement agité, d’autant que Roberto De Zerbi affiche son envie de changer une majeure partie de l’effectif actuel. Et Pablo Longoria, son président, annonce lui aussi du lourd et souhaite donner des moyens au coach italien pour réussir à bien sa mission.

Après Ismaël Koné et Lilian Brassier, à quoi faut-il s’attendre pour la suite du mercato estival à l’OM ? Roberto De Zerbi aura besoin d’un effectif bien spécifique pour mettre en place ses choix tactiques, et le nouvel entraîneur de l’OM a d’ailleurs réclamé de nombreux changements lors de sa conférence de presse de présentation mardi après-midi.

« Il y aura de nombreux changements »

« On travaille sur le mercato, on a déjà beaucoup discuté hier, je pense que l'équipe changera beaucoup, je ne peux pas vous donner un pourcentage, mais voilà, il y aura de nombreux changements », annonce De Zerbi. De son côté, le président de l’OM Pablo Longoria souhaite satisfaire au plus vite son entraîneur.

« On veut donner au coach »

« La trésorerie est importante maintenant. On veut donner au coach, dans des possibilités raisonnables pour donner au club ce qu'il faut. On doit changer beaucoup de choses. Il y a besoin d'un changement très profond sur les valeurs primaires qui règnent dans le football. Pour gagner, on a besoin de bons joueurs », indique Longoria. Le ton est donné, l’OM prépare du lourd.