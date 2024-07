Transfert à l’OM, Greenwood est aux anges !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Prêté la saison dernière à Getafe par Manchester United, Mason Greenwood va désormais poursuivre sa carrière à l’OM. A l’occasion de ce mercato estival, l’Anglais a été transféré par les Red Devils au sein du club phocéen, moyennant 31M€. Un transfert qui fait le bonheur de l’OM, mais également celui de Greenwood. En effet, il n’avait aucune intention de rester à Manchester United.

En pleine reconstruction, l’OM de Roberto De Zerbi avait besoin de se renforcer dans tous les secteurs de jeu à l’occasion de ce mercato estival. Jusqu’à présent, ce sont 4 nouveaux joueurs qui ont intégré l’effectif phocéen, avec notamment l’arrivée de Mason Greenwood. L’Anglais est la grosse recrue estivale de l’OM. Acheté pour 31M€ à Manchester United, le nouveau numéro 10 olympien va tenter de continuer sur sa lancée après son prêt concluant la saison dernière à Getafe.

Pas question de revenir à Manchester United

Désormais, Mason Greenwood est un joueur de l’OM. Une nouvelle chapitre qui ravit visiblement au plus haut point l’ancien joueur de Manchester United. En effet, The Athletic a dévoilé certains secrets sur le transfert de l’Anglais. Il est notamment expliqué que Greenwood n’avait aucune intention de rejouer avec les Red Devils suite à son prêt à Getafe la saison dernière. Le joueur de 22 ans avait visiblement encore une certaine rancoeur contre le club mancunien suite au traitement qu’il avait reçu lors de ses déboires et son affaire de violence conjugales.

« Je suis très heureux d'être un joueur de l'Olympique de Marseille »

C’est donc loin de Manchester United que Mason Greenwood va poursuivre sa carrière. Et après avoir signé à l’OM, l’Anglais avait fait savoir à quel point il était de cela : « Je suis très heureux d'être un joueur de l'Olympique de Marseille. C'est une grande opportunité pour moi, j'ai de très bonnes sensations à l'idée de débuter cette belle aventure et j'espère que nous aurons l'occasion de nous épanouir ici, à Marseille, avec ma famille ».