OM : La raison qui aurait pu faire capoter le transfert de Greenwood

Avec le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM doit renforcer son secteur offensif. Ça a déjà été le cas grâce au renfort de Mason Greenwood. Prêté la saison dernière à Getafe par Manchester United, l’Anglais a décidé de poursuivre sa carrière sur la Canebière. Malgré la polémique autour du transfert de Greenwood, l’OM a décidé d’aller jusqu’au bout, misant d’ailleurs gros dans l’opération puisque cela devrait coûter au total 31M€. L’attaquant de 22 ans rejoint ainsi l’effectif de Roberto De Zerbi, sans qui ce transfert de Mason Greenwood n’aurait visiblement pas pu être possible.

Greenwood voulait la Coupe d’Europe

Cet été, Mason Greenwood a donc signé à l’OM et ce mercredi, The Athletic nous en apprend plus sur les dessous du transfert de l’ex-joueur de Manchester United. Le média britannique fait notamment savoir qu’initialement, Greenwood espérerait jouer la Coupe d’Europe pour la saison à venir. Un critère que ne remplissait donc pas l’OM, mais l’Anglais a tout de même rejoint Marseille. Pourquoi ? La raison se nomme Roberto De Zerbi. Si Mason Greenwood a accepté de venir sur la Canebière, c’est parce qu’il était séduit à l’idée de jouer sous les ordres de l’entraîneur italien, qui était d’ailleurs quotidiennement en contact avec le joueur de 22 ans et son père.

De Zerbi débloque son transfert

Après sa signature à l’OM, Mason Greenwood s’était confié à L’Equipe, soulignant alors l’importance de Roberto De Zerbi dans son choix. L’Anglais expliquait alors : « J'ai eu de bonnes discussions avec le nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi. Je le connais un peu pour avoir vu jouer son équipe, Brighton, en Premier League. Quelle a été l’importance de De Zerbi dans ma décision de signer à l’OM ? Très importante. Il a des idées tactiques très précises, j'ai vu beaucoup de matches de Premier League de son équipe, j'ai joué aussi en Premier League, bien sûr, et Brighton était une équipe très plaisante à regarder. J'ai vraiment hâte de faire partie de cette nouvelle aventure sous ses ordres à Marseille ».