Mercato - OM : Ça a été la panique à Marseille avec cette signature

En plus de se renforcer avec des nouveaux joueurs lors de ce mercato estival, l’OM a également ajouté du beau monde à son organigramme. Ça a notamment été le cas avec Giovanni Rossi, proche de Roberto De Zerbi, nouvel entraîneur du club phocéen. Mais avant l’officialisation de l’arrivée du dirigeant italien, l’incertitude planait concernant l’intitulé exact de son poste à l’OM. De quoi créer une certaine panique sur la Canebière ?

Nouvel entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi n’est pas vraiment arrivé seul à Marseille. En effet, dans la foulée, le club phocéen a également fait venir Giovanni Rossi, très proche du technicien olympien. Lors de sa présentation à l’OM, De Zerbi expliquait d’ailleurs : « Quand tu es coach, c’est difficile. Les journées ne finissent jamais, tu as plein de choses à t’occuper. Giovanni va m’aider dans les rapports avec Pablo et Mehdi, servir de trait d’union avec la direction. Je sais ce qu’il peut m’apporter surtout pendant une première saison qui est charnière car elle crée une cassure entre le passé et le futur. On a énormément de choses à faire au niveau de l’organisation, du mercato ».

Quel rôle pour Giovanni Rossi à l’OM ?

Giovanni Rossi a donc lui aussi rejoint l’OM à l’occasion de ce mercato estival, mais voilà que son arrivée a été au coeur d’une grande interrogation. Laquelle ? Celle de l’intitulé de son poste. Si l’Italien excellait notamment sur le marché des transferts lors de ses précédentes missions comme à Sassuolo, il n’a pas été recruté pour cela à l’OM. Ça a donc été la panique pour savoir quelle sera la fonction exacte de Rossi, afin qu’il n’empiète pas sur les terrains de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia.

Un poste de conseiller !

Face à ces interrogations sur le poste de Giovanni Rossi, La Provence explique que l’OM avait alors vite écarté différentes pistes comme celle du directeur sportif, du directeur technique ou encore du directeur du football. C’est finalement en tant que conseiller que Rossi arrive à l’OM. Un rôle semblable à celui de Manuel Estiarte à Manchester City, lui qui est directeur de l’équipe première et qui est l’un des relais privilégié de Pep Guardiola.