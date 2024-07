Mercato : L’OM boucle un renfort XXL, ça annonce du très lourd

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A la recherche d’un nouvel entraîneur, l’OM a frappé très fort en s’offrant les services de Roberto De Zerbi. L’Italien n’a d’ailleurs pas posé ses valises tout seul sur la Canebière puisqu’il a été rejoint par l’une de ses connaissances : Giovanni Rossi. Nommé conseiller, l’Italien va apporter toute son expérience à l’OM et ça pourrait visiblement faire un grand bien au club phocéen.

A l’occasion de ce mercato estival, l’OM ne renforce pas seulement son effectif. Ça bouge également dans l’organigramme du club phocéen. Il y a bien évidemment eu l’arrivée de Roberto De Zerbi, nouvel entraîneur à Marseille. Mais ce n’est pas tout… En effet, l’OM a également fait venir Giovanni Rossi, qui connait très bien De Zerbi, en tant que conseiller. Et les commentaires sont dithyrambiques à l’égard du nouveau dirigeant olympien.

« Il a toujours un coup d’avance »

Si Giovanni Rossi est peu connu du grand public, différents témoignages ont été recueillis par La Provence pour en savoir plus sur le proche de Roberto De Zerbi. « Il a une parfaite lecture des situations et toujours un coup d’avance. Ça lui permet de mettre, à chaque fois, les bonnes personnes aux bons endroits », fait savoir l’un de ses anciens collègues. Journaliste pour La Gazzetta di Modeni, Valentina Spezzani explique à propos de celui qui a brillé notamment à Sassuolo : « Grâce à lui, les plus grands clubs du monde ont porté leur regard sur nous. Il a placé Sassuolo, ville de 40 000 habitants, sur la carte de l’Europe ».

« Il sent les bons coups sur le mercato et sait quand vendre au bon moment »

Ancien protégé de Giovanni Rossi, Mehdi Bourabia a lui confié au quotidien régional : « Ce n’est pas qu’un homme en costume qui serre des mains. C’est aussi quelqu’un proche du vestiaire, qui ne loupe aucun entraînement. A l’époque, on avait toujours sa porte ouverte. C’est même lui qui nous incitait à discuter, à nous confier. Il ne comptait pas ses heures pour s’assurer que tout aille bien ». Walter Sabatini lâche lui : « C’est un grand professionnel qui n’aime pas attirer l’attention. Il a une très grande connaissance du football et tout ce qui tourne autour. Que ce soit le scouting, le recrutement et le management d’un club. Il sent les bons coups sur le mercato et sait quand vendre au bon moment ». Ça annonce donc que du bon pour l’OM avec Giovanni Rossi.