Mercato : Longoria, Benatia… Le futur patron de l’OM dévoilé ?

En parallèle de la nomination de Roberto De Zerbi comme entraîneur de l’OM, le club phocéen a également fait venir Giovanni Rossi, proche de l’Italien. Alors qu’il a été nommé conseiller, le Transalpin n’aurait pas forcément un grand pouvoir de décision sur le marché des transferts. Il n’empêche que cela pourrait rapidement changer pour Rossi à l’OM.

En cette intersaison, l’OM s’est également renforcé en interne. Alors qu’on a assisté au retour de Fabrizio Ravanelli, le club phocéen a aussi fait venir Giovanni Rossi, proche de Roberto De Zerbi. Nommé conseiller, l’Italien pourrait d’ailleurs devenir un personnage influent à Marseille dans les mois à venir.

Un rôle sur le mercato pour Rossi ?

Quid du rôle exact de Giovanni Rossi à l’OM ? Avant son arrivée à Marseille, on faisait savoir sur la Canebière comme le rapporte La Provence : « S’il a besoin de parler à quelqu’un qui gère ce domaine (le mercato) pour faire avancer les choses, il le fera. Mais ce n’est pas lui qui va directement démarcher les joueurs ou les agents ».

Le prochain homme fort de l’OM ?

Mais voilà que Giovanni Rossi interviendrait bel et bien sur le marché des transferts pour l’OM. Ayant étudié plusieurs pistes, il aurait notamment travaillé sur le dossier Pierre-Emile Højbjerg. Le quotidien régional précise par ailleurs que certains l’imagineraient d’ores et déjà comme le prochain homme fort de l’OM. De quoi faire de l’ombre à Pablo Longoria et Mehdi Benatia ?