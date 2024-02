Tensions à l’OM, l’Arabie Saoudite est impliquée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Renan Lodi a déjà quitté l'OM. Seulement six mois après son arrivée en France, le joueur brésilien a pris la direction d'Al-Hilal pour 23M€. Un départ qui aurait provoqué la colère de Gennaro Gattuso. Malgré la jolie plus-value réalisée par son équipe, le technicien italien n'aurait pas été un partisan de ce transfert.

L'OM n'a pu refuser une offre de l'Arabie Saoudite. Il ne s'agit pas d'une hypothétique vente du club, mais bien de l'opération Renan Lodi. Le club marseillais a donné son feu vert à la vente du joueur brésilien cet hiver.

L'OM a récupéré un joli pactole

Acheté 20M€ lors du dernier mercato estival, Renan Lodi a été revendu pour 23M€. Selon les informations de L'Equipe , ce départ ne serait pas du tout passé auprès de Gennaro Gattuso. Le technicien italien souhaitait conserver son joueur jusqu'à la fin de la saison, mais n'a pu résister à la proposition du club saoudien.

Gattuso serait en colère