Surprise, le Real Madrid snobe encore Mbappé !

Benjamin Labrousse

Ce n’est un secret pour personne, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid cet été. Le club espagnol continue de jouer la montre à ce sujet pour tenter de faire baisser le prix de l’attaquant français. L’entraîneur du club madrilène Carlo Ancelotti est d’ailleurs régulièrement interrogé au sujet du capitaine des Bleus, et semble d’ailleurs s’en lasser.

Pour le moment, silence radio. Dans ce feuilleton Kylian Mbappé, seul le PSG a avancé publiquement ses positions. Par le biais du président parisien Nasser Al-Khelaïfi, le club de la capitale a clairement affirmé que s’il souhaitait rester au PSG l’an prochain, le prodige de Bondy devrait signer un nouveau contrat à Paris. Dans le cas contraire, Kylian Mbappé serait vendu.

Mbappé vers un départ au Real Madrid en 2024 ?

De son côté, le capitaine de l’équipe de France reste muet. Ou du moins choisit bien ses mots. Il y a quelques semaines, Kylian Mbappé affirmait que rester au PSG la saison prochaine demeurait « sa seule option » . Le club parisien craint en revanche qu’un accord ait d’ores et déjà été conclut entre le joueur de 24 ans et le Real Madrid pour l’été prochain. Entre temps, l'Arabie Saoudite aurait proposé une énorme proposition à Paris pour Mbappé, qui ne semble pas considérer cette offre pour son avenir selon l’Équipe .

«Les questions sur Mbappé, je ne réponds tout simplement pas»