Mercato : Kylian Mbappé est en train de plomber le PSG

Désireux d'apporter de nombreux changements cet été, le PSG ne pensait pas devoir gérer une nouvelle fois le cas Kylian Mbappé. L’international français refuse de prolonger son contrat, ce qui a poussé le club de la capitale à l’écarter pour la tournée au Japon. Il faut dire que cet imbroglio, qui dure depuis des semaines, aurait un impact négatif sur le mercato parisien.

Le PSG n’avait pas prévu de se retrouver avec un nouveau feuilleton Kylian Mbappé cet été. C’est l’international français qui a allumé la mèche en juin dernier lorsqu’il a envoyé sa lettre aux dirigeants parisiens pour leur faire savoir qu’il ne prolongerait pas son contrat avec le PSG. Depuis, la tension est palpable entre les différentes parties. Jusqu’à ce que le club de la capitale prenne une décision qui paraissait impensable il y a encore quelques semaines.

Mbappé n’est pas parti en Asie

En effet, le PSG a décidé d’écarter Kylian Mbappé du groupe parisien pour la tournée de pré-saison en Asie. Un choix très fort du Qatar, surtout que Mbappé, pendant ce temps, s’entraîne avec le « loft » des indésirables. Pour autant, l’attaquant des Bleus n’aurait pas changé d’avis : il souhaite rester au PSG cette saison mais sans prolonger son contrat. Une décision qui n’arrange absolument pas Paris puisqu’elle a un impact clair sur le mercato.

Le mercato du PSG, victime collatérale