PSG : Une star pour oublier Mbappé, un clash éclate ?

Kylian Mbappé va laisser un grand vide derrière lui lorsqu'il quittera le PSG à l'issue de la saison. Plusieurs pistes ont été évoquées pour le remplacer, dont celle menant à Luis Diaz. Le père du Colombien a d'ailleurs mis le feu aux poudres concernant l'avenir de son fils. Liverpool ne serait toutefois pas en colère contre lui, mais contre une troisième partie.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG cet été et laisser un grand vide derrière lui. Le club de la capitale se serait donc mis en quête de son remplaçant sur le mercato. Luis Campos aurait quelques noms en tête comme Victor Osimhen ou encore Lamine Yamal. Mais celui de Luis Diaz est également revenu. Le10Sport.com vous a néanmoins révélé en exclusivité que c'était Antero Henrique qui travaillait en coulisses sur ce dossier, sans savoir s'il restait influent au PSG ou non.

Le père de Luis Diaz balance sur son avenir

Toujours est-il que le père de Luis Diaz n’a pas manqué de mettre le feu aux poudres récemment. « Il n'y a jamais eu rien de sérieux avec le Real Madrid ou l'Atlético. Liverpool a toujours été plus déterminé et plus concret pour signer Luis. Nous n’avons pas encore perdu espoir... Luis joue bien et les clubs espagnols sont toujours actifs sur le marché » a indiqué Mané Diaz dans des propos rapportés par la Cadena SER .

Liverpool très remonté contre une troisième partie ?