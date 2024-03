Départ de Mbappé : Une star au PSG, son père sort du silence

Axel Cornic

Avec le possible départ de Kylian Mbappé à la fin de son contrat le 30 juin prochain, le Paris Saint-Germain a commencé à multiplier les pistes pour le remplacer. Ainsi, Antero Henrique a selon nos informations glissé la piste menant à Luis Diaz, ailier gauche de 27 ans qui joue actuellement à Liverpool.

Ce n’est pas encore officiel, mais plus le temps passe et plus le départ de Kylian Mbappé approche. Le PSG n'a aucune intention de subir cette situation compliquée et au sein du club on a déjà commencé à travailler pour préparer un avenir sans la grande star française.

Transferts - Arabie saoudite : Le PSG a frôlé la catastrophe ? https://t.co/x9vAt8oa91 pic.twitter.com/uBkW6x2qwj — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

Luis Diaz, une vraie piste pour le PSG ?

Plusieurs sources ont ainsi évoqué la piste menant à Luis Diaz, international colombien de Liverpool. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com cette piste ne vient pas du tout de Luis Campos, mais plutôt d’Antero Henrique, qui exerce toujours une certaine influence au sein du PSG. Très proche de celui qui gère la carrière de l’ancien du FC Porto, il tente de le placer à Paris, mais pour le moment ce dossier n’intéresse aucunement Campos et encore moins le président Nasser Al-Khelaïfi.

« Il n'y a jamais eu rien de sérieux avec le Real Madrid ou l'Atlético »