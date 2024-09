PSG - OM : Rabiot se fait tacler en plein match !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un transfert qui ne passe pas. Enfant de la banlieue parisienne et du PSG, Adrien Rabiot va poursuivre sa carrière à l'OM, et cela ne passe pas auprès de certains supporters, attachés à la rivalité entre les équipe. Cette signature fait débat, notamment... en Autriche. Lors du derby de Vienne, une banderole a été déployée pour dénoncer cette opération.

Adrien Rabiot rejoint un club très fermé, celui de ceux qui ont porté les couleurs du PSG et de l’OM au cours de leur carrière. Ils ne sont pas nombreux évidemment. Comme Fabrice Fiorèse ou encore Frédéric Déhu, le milieu de terrain tricolore, formé à Paris, a choisi sa destination sans se soucier des conséquences et de la rivalité historique avec le PSG.

«Je n’ai pas pris une thune», ça balance sur Rabiot et son entourage ! https://t.co/W3iYpVzP7J pic.twitter.com/A5lMctbfJ9 — le10sport (@le10sport) September 19, 2024

Rabiot a justifié sa décision

Au moment de sa présentation, Adrien Rabiot avait justifié son choix. « Très, très content. Très fier d’être ici. C’est un club que j’ai choisi avec le cœur. J’espère que ça va bien se passer. C’est un très bon choix sportif. J’ai été agréablement surpris (par l’accueil). Ça fait très plaisir. On voit déjà la ferveur. J’imagine que c’est peut-être 2 ou 3% de ce qu’il peut se passer dans le stade, dans la ville. Je suis très content. J’ai hâte de commencer et de voir l’ambiance qu’il peut y avoir au stade » avait confié l’international tricolore.

Une banderole est déployée

Si les supporters de l’OM semblent avoir adopté Rabiot, ce n’est pas le cas de tous les fans. La venue du milieu de terrain fait énormément parler, notamment en Autriche. Comme le relate RMC Sport, une banderole a été déployée lors du derby de Vienne entre le Rapid et l'Austria. On pouvait y lire: «Du PSG à l'OM, c'est une mauvaise blague ». Une référence évidente au parcours de Rabiot. Pourquoi en Autriche ? Là est la véritable question. Le seul lien notable entre le PSG et le Rapid de Vienne est la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe en 1996, remportée alors par les hommes de Luis Fernandez.