Le vestiaire de l'OM s'enflamme après le transfert de Rabiot

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la fermeture du marché des transferts, l’OM s’est offert une douzième recrue estivale en la personne d’Adrien Rabiot, arrivé libre en provenance de la Juventus. Un gros coup réalisé par le club marseillais, qui vise une qualification en Ligue des champions, mais se met à rêver encore plus grand, comme l’a confié Lilian Brassier.

« Il peut nous amener son niveau de jeu et s’il nous apporte bien ses qualités, on peut rêver. » C’est ainsi que Roberto De Zerbi a qualifié le recrutement d’Adrien Rabiot, vendredi en conférence de presse. Auteur d’un mercato ambitieux, l’arrivée de l’international français (48 sélections) accroît encore plus les ambitions de l’OM.

Mercato - OM : Rabiot déjà insulté après son transfert https://t.co/veN0R4igvk pic.twitter.com/Sl8GvhquzO — le10sport (@le10sport) September 22, 2024

« On ne vient pas à Marseille pour avoir une vie monotone »

« Les supporters doivent rêver, mais nous aussi. Sans être présomptueux non plus, c’est en rêvant qu’on peut aller là où on veut arriver. Il faut rêver dans la vie, on ne vient pas à Marseille pour avoir une vie monotone », a ajouté Roberto De Zerbi. Un avis partagé par Lilian Brassier.

« Tu peux demander encore un peu plus »

« C’est sûr qu’en tout cas on vise le top 3. Après avec un joueur comme ça, c’est vrai que tu peux demander encore un peu plus. Après, c’est pas pour lui mettre trop de responsabilités, on a tous notre responsabilité dans l’équipe. C’est sûr qu’on est heureux d’avoir un joueur comme ça », a confié Lilian Brassier au micro de Téléfoot.