La terrible confession après son transfert à l'OM !

Arnaud De Kanel

A la suite d'un test concluant, Oussama Targhalline s'engageait avec l'OM en 2020. Le fait est que le Marocain, alors âgé de 18 ans, était encore trop frêle physiquement. Dans un entretien accordé à So Foot, il a reconnu qu'il n'était pas prêt physiquement face à l'exigence d'un niveau qui lui était encore inconnu.

L'OM n'est pas réputé pour faire confiance aux jeunes et ce n'est pas Oussama Targhalline qui dira le contraire. Le jeune Marocain n'a jamais eu sa chance dans la cité phocéenne qu'il avait rejoint en 2020. Il se rappelle avoir vécu des débuts difficiles à l'entrainement car il n'était pas au point physiquement.

«Quand je suis arrivé à Marseille, je n’étais pas prêt»

« Il faut se remettre dans le contexte, déjà. Sur le terrain, j’arrive, il y a Dimitri Payet, Steve Mandanda, Bouba Kamara… Une semaine avant, je jouais à la Play avec ces joueurs-là. Je suis au milieu d’eux, je dois jouer en restant moi-même, faire ce que je sais faire, sans faire plus, sans faire moins. Sauf que physiquement, quand je suis arrivé à Marseille, je n’étais pas prêt. Les premiers duels, ça a été un peu choquant. (Rires.) En plus de ça, je ne défendais pas bien. Je sortais de huit ans à l’académie, où on a surtout affronté des équipes plus faibles, où on dominait tout le monde, où on avait toujours le ballon, et je n’avais jamais vraiment été dans un contexte d’opposition, en fait. C’est en arrivant en France que j’ai appris à défendre, même que j’ai appris à aimer défendre », a avoué Oussama Targhalline dans un entretien accordé à So Foot, conscient de ses difficultés sur le plan physique.

«Quand je suis arrivé à l’OM, ça a été la même chose»

« Mon jeu a toujours été comme ça, car j’ai toujours été surclassé. À 13 ans, je jouais avec des U15. À 15 ans, avec les U17. À 17 ans, avec les U23. Je n’ai donc pas eu d’autre choix que de jouer vite. Je n’étais ni costaud ni rapide, donc il fallait être plus rapide dans la tête que les autres, et quand je suis arrivé à l’OM, chez les pros, ça a été la même chose. Quand tu es maigre et que tu n’as aucune vitesse, tu n’as pas trop d’autres choix pour exister sur un terrain. J’ai toujours fait en sorte de prendre un maximum d’informations, d’avoir une ou deux secondes d’avance pour qu’on ne me touche pas, pour que le ballon parte avant que l’adversaire me rattrape. En plus, ça, ça permet souvent au coéquipier que je trouve d’avoir, ensuite, un peu plus de temps, d’espace », a ajouté Oussama Targhalline.