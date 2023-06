PSG : Mourinho avait choisi sa première recrue

Amadou Diawara

Alors que Christophe Galtier ne va pas continuer l'aventure parisienne, le PSG aurait pensé à recruter José Mourinho pour le remplacer. Toutefois, le Special One est parti pour rester à l'AS Rome la saison prochaine. Et malheureusement pour le PSG, José Mourinho devrait plomber le transfert libre et gratuit d'Evan Ndicka vers Paris.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier a rencontré sa direction dernièrement pour faire un bilan de sa première année à Paris. Fatigué et marqué par sa saison, l'entraineur du PSG ne va pas continuer l'aventure en 2023-2024, et ce, même s'il lui reste un an de contrat.

Galtier viré, Riolo balance les prochains entraineurs du PSG https://t.co/pbeUkcqYdg pic.twitter.com/ZKP5W2V67P — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

Mourinho voulait Ndicka au PSG

Pour pallier le départ de Christophe Galtier, le PSG aurait pensé à boucler la signature de José Mourinho. Toutefois, le Special One devrait honorer son contrat jusqu'au bout avec l'AS Rome (fin d'engagement le 30 juin 2024). Ce qui devrait plomber le transfert d'Evan Ndicka vers le PSG.

Ndicka rêvait du PSG, mais...