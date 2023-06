Thierry Henry : Coup de théâtre, le PSG prépare une surprise

Amadou Diawara

Pour pallier le départ de Christophe Galtier, le Qatar veut miser sur Julian Nagelsmann. Pour épauler l'Allemand en tant que premier adjoint, le nom de Thierry Henry revient avec insistance ces derniers jours. D'ailleurs, le champion du monde 98 pourrait même signer au PSG si un autre entraineur numéro un était choisi.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Christophe Galtier va prendre la porte à l'intersaison. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a annoncé à son entraineur qu'il n'allait pas continuer l'aventure en 2023-2024, et ce, parce qu'il est apparu fatigué et marqué lors de leur dernière réunion.

Thierry Henry dans le staff du PSG ?

Pour remplacer Christophe Galtier la saison prochaine, le Qatar veut attirer Julian Nagelsmann vers le PSG, comme Le 10 Sport vous l'a annoncé. Toutefois, l'Allemand n'est pas le choix de Luis Campos.

Thierry Henry au PSG sans Julian Nagelsmann ?