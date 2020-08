Foot - Mercato - PSG

PSG - Mercato : Cette cible de Leonardo sort du silence !

Publié le 29 août 2020 à 23h15 par La rédaction

En quête d’un renfort sur le couloir gauche, Leonardo avait ciblé le nom de Theo Hernandez. Un dossier toutefois compliqué, alors que le jeune latéral français se plaît en Lombardie.

Malgré la prolongation surprise de Layvin Kurzawa, dont le contrat expirait cet été, le PSG chercherait toujours à se renforcer au poste de latéral gauche afin d’apporter de la concurrence à Juan Bernat, qui a réalisé une belle première saison du côté du Parc des Princes. Ainsi, comme nous vous le révélions en exclusivité, le PSG avait ciblé Theo Hernandez, avant même la fin de saison dernière. Un dossier compliqué puisque Zinedine Zidane souhaitait également le rapatrier du côté du Real Madrid, selon nos informations. Toutefois, le défenseur de 22 ans est concentré sur sa saison du côté de l’AC Milan cet été, et ne semble pas pressé de partir.

« Je suis très heureux que tous les fans me soutiennent, ils sont avec moi et ils me veulent »