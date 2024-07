PSG - Mbappé : Le Real Madrid réalise enfin son rêve !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a très certainement déjà bouclé LE gros coup du mercato. Le club madrilène a signé Kylian Mbappé gratuitement. Le capitaine de l’équipe de France refusait de prolonger au PSG et a donc signé libre chez les Merengue. Et pour le Real Madrid, c’est un rêve devenu réalité que d’avoir réussi à l’arracher des mains des Rouge-et-Bleu.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est terminé ! En fin de contrat le 30 juin dernier, le natif de Bondy a refusé de prolonger. Résultat, le champion du monde 2018 est parti libre. Et son nouveau club n’est autre que le Real Madrid. Florentino Pérez a finement joué ses cartes dans ce feuilleton, et la nouvelle a été officialisée avant l’Euro 2024.

Le Real Madrid savoue le transfert de Mbappé

Comme le rapporte AS, le Real Madrid estime que c’est un rêve devenu réalité d’avoir arraché Kylian Mbappé des griffes du PSG sur le mercato. Le club madrilène a longtemps attendu la star de 25 ans. Le capitaine de l’équipe de France était convoité par les Merengue pendant plus de sept ans. Le Real Madrid savourerait donc son très joli coup sur le marché des transferts avec l’arrivée libre de Kylian Mbappé.

Mbappé est très attendu pour ses débuts

La Casa Blanca a d’ailleurs présenté l’ex-attaquant du PSG en grande pompe au Santiago Bernabéu, devant 80 000 personnes. Le nouveau numéro 9 des Merengue va désormais démarrer un nouveau chapitre de sa carrière, lui qui n’avait connu que la Ligue 1 jusqu’à présent. Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé parviendra à s’imposer au Real Madrid.